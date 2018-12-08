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  • 08.12.2018
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Dijital anne

Dijital anne
41 yaşındaki , dijital dünyayı keşfetti. Sayfasının çekimleri için 'e gidecek olan Akkaya, 9 yaşındaki kızı Ayşe'den de teknolojiyle ilgili çok şey öğrendiğini itiraf etti.
Kızının televizon 4 senedir izlemediğini söyleyen Deniz Akkaya, "Ayşe, 'yu tanımıyor. 'ı da konserine götürdüğüm için biliyor. Onlar Danla Biliç'le büyüyor" dedi.



Akkaya, 9 yaşındaki kızından dijital dünyayla ilgili birçok şeyi öğreniyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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