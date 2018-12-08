41 yaşındaki Deniz Akkaya, dijital dünyayı keşfetti. Sayfasının çekimleri için Berlin'e gidecek olan Akkaya, 9 yaşındaki kızı Ayşe'den de teknolojiyle ilgili çok şey öğrendiğini itiraf etti.
Kızının televizon 4 senedir izlemediğini söyleyen Deniz Akkaya, "Ayşe, Sezen Aksu'yu tanımıyor. Tarkan'ı da konserine götürdüğüm için biliyor. Onlar Danla Biliç'le büyüyor" dedi.
Akkaya, 9 yaşındaki kızından dijital dünyayla ilgili birçok şeyi öğreniyor.
Kızının televizon 4 senedir izlemediğini söyleyen Deniz Akkaya, "Ayşe, Sezen Aksu'yu tanımıyor. Tarkan'ı da konserine götürdüğüm için biliyor. Onlar Danla Biliç'le büyüyor" dedi.
Akkaya, 9 yaşındaki kızından dijital dünyayla ilgili birçok şeyi öğreniyor.
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