Arap hayranlarını mutlu etti

Oyuncu Berk Cankat ile sevgilisi Pınar Deniz, önceki gün Nişantaşı City's AVM'de objektiflere takıldı. İkili, AVM'de Arap hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Güzel oyuncu Pınar Deniz, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen Arap hayranlarını kırmadı.
Pınar Deniz, Arap hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
Pınar Deniz, Arap hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
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