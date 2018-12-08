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  • 08.12.2018
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Arap hayranlarını mutlu etti

Arap hayranlarını mutlu etti
Oyuncu ile sevgilisi , önceki gün 's 'de objektiflere takıldı. İkili, AVM'de Arap hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Güzel oyuncu Pınar Deniz, kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen Arap hayranlarını kırmadı.




Pınar Deniz, Arap hayranlarıyla fotoğraf çektirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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