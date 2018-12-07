Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 07.12.2018
  • Gazete

’nin en zengin veliahtlarının bir ortak noktası daha çıktı

Eğitimlerini yurt dışında gören ’nin en zengin veliahtlarının bir ortak noktası daha çıktı. , , ve Defne Şahenk, stajlarını ’deki Christie’s ’nde yaptı. Veliahtlar, burada dünya ve sanat tarihini detaylarıyla öğrendi.



Türkiye'nin en zengin ve köklü şirketlerin genç veliahtları, aldıkları eğitimle ailelerine "Servetiniz emin ellerde" mesajı veriyor. Genç veliahtlar, dünyanın en iyi okullarında okumakla kalmadı; en iyi şirketlerinde de staj gördü. Çoğu ABD'deki üniversitelerde okuyan 12 veliahtın 4'ünün yolu ise İngiltere'deki Christie's Müzayede Evi'nde kesişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriTürkiye’nin en zengin veliahtlarının bir ortak noktası daha çıktı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar