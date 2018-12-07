Türkiye'nin en zengin ve köklü şirketlerin genç veliahtları, aldıkları eğitimle ailelerine "Servetiniz emin ellerde" mesajı veriyor. Genç veliahtlar, dünyanın en iyi okullarında okumakla kalmadı; en iyi şirketlerinde de staj gördü. Çoğu ABD'deki üniversitelerde okuyan 12 veliahtın 4'ünün yolu ise İngiltere'deki Christie's Müzayede Evi'nde kesişti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.