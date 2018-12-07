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  • 07.12.2018
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'dan baba kutlama

Kızı Liya’nın doğumundan sonra 2 aydır objektiflerden uzak kalan , önceki akşam Beykoz’da ortaya çıktı. Megastar, eşi ’la Acarkent’teki bir mekanda aralarında ’nun da olduğu dostlarıyla buluştu. Tarkan’ın keyfi hayli yerindeydi...

Baba kutlama
Kızları Liya'yı 12 Temmuz'da Almanya'da kucaklarına alan Tarkan ile eşi Pınar Tevetoğlu, doğum sonrası ilk kez önceki akşam ortaya çıktı. Uzun süredir Almanya'da olan ve geçtiğimiz günlerde ailesiyle yurda dönen Megastar, Acarkent'teki bir mekanda dostlarıyla buluştu.



YİNE GÜLER YÜZLÜ
46 yaşındaki sanatçı, meslektaşı Kenan Doğulu'nun da yer aldığı yemekte babalığı kutladı. Mekanda eşi 'la yaklaşık 4 saat kalan , dostlarıyla hasret giderdi. Çiçeği burnunda baba Tarkan, çıkışta objektifleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Ünlü sanatçı, "Bizi burada buldunuz ya sizi tebrik ederim" diyerek muhabirlere takıldı.

İMAJ TAZELEDİ...
Keyifli halleriyle dikkat çeken Megastar, "Babalık yaradı" dedirtti. Pınar Hanım ise görüntü vermemek için montunun kapüşonuyla yüzünü gizledi. 32 yaşındaki taze annenin saçlarını siyaha boyatarak imaj değişikliğine gitmesi ise dikkatlerden kaçmadı. İki buçuk yıllık evliliklerini bebekle taçlandıran Tevetoğlu çifti, keyifli gecenin sonunda soluğu Tarabya'daki villalarında aldı.



, eski dostu Tarkan'ı tebrik ederek ilk fırsatta Liya'yı görmeye gideceğini söyledi.



DOĞAN SAVAŞ
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