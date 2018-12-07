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  • 07.12.2018
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Netflix dizisi ‘Hakan: Muhafız’ basına tanıtıldı

Netflix’in ilk Türk dizisi ‘Hakan: Muhafız’ basına tanıtıldı. Başrol oyuncuları şıklıklarıyla göz kamaştırdı!



Netflix'in 14 Aralık'ta görücüye çıkacak ilk Türk dizisi The Protector'ın (Hakan: Muhafız) galası, önceki gece Sakıp Sabancı Müzesi'nde yapıldı. Galaya, başrol oyuncuları Çağatay Ulusoy, Ayça Ayşin Turan ve Hazar Ergüçlü ile tüm ekip katıldı. Ulusoy, "Netflix'in 130 milyon kullanıcısına gizemli ve fantastik bir hikaye anlatacağız" dedi. Galaya; magazin ve sosyete dünyasının birçok ünlü ismi akın etti.
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