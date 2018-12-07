Londra havası

Sibel Can, konserlerinden bulduğu ilk fırsatta soluğu Londra'da aldı. Can'a kızı Melisa Ural ile oğlu Emir Aksüt de eşlik etti.

Kızı ve oğluyla Londra sokaklarını gezen sanatçı, yılbaşı ağacının önünde poz verdi. Ünlü şarkıcı, bu pozuyla sosyal medyada havasını attı.

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