Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin merakla beklenen yeni albümü bugün çıktı! Seki, 'Uzun Hikaye' ile kariyerinin 9. albümüne imza attı. 48 yaşındaki sanatçı, yeni albümü için ise şöyle konuştu:
"20 yıllık kariyerimin en özel albümü olan 'Uzun Hikaye'de bugüne kadar anlatamadığım her şeyi şarkılarımla dile getirdim. Herkesin hakkımda merak ettiği ne varsa, cevapları şarkılarımda yer alıyor."
"20 yıllık kariyerimin en özel albümü olan 'Uzun Hikaye'de bugüne kadar anlatamadığım her şeyi şarkılarımla dile getirdim. Herkesin hakkımda merak ettiği ne varsa, cevapları şarkılarımda yer alıyor."
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