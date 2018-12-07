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  • 07.12.2018
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'nin ü çıktı

Seki, albümünde kendi şarkılarının yanı sıra , Ayla Çelik ve parçalarına da yer verdi.

20 yıllık uzun hikaye
Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin merakla beklenen ü bugün çıktı! Seki, 'Uzun Hikaye' ile kariyerinin 9. albümüne imza attı. 48 yaşındaki sanatçı, yeni albümü için ise şöyle konuştu:
"20 yıllık kariyerimin en özel albümü olan ''de bugüne kadar anlatamadığım her şeyi şarkılarımla dile getirdim. Herkesin hakkımda merak ettiği ne varsa, cevapları şarkılarımda yer alıyor."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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