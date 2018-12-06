İzlenme rekorları kıran 'Ayla' ve 'Müslüm' filmlerinin yapımcısı Dijital Sanatlar'dan yine çok konuşulacak bir proje geliyor. Bazen tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş bazen de herkesin yakından tanığı kişilerin hayatına ışık tutan Dijital Sanatlar, 2. Dünya Savaşı sırasında çok önemli bir görev üstlenen Türk ajan İlyas Bazna'nın hayatını sinemaya taşıyor. Tarihe ışık tutacak olan 'Çiçero' filmi, 2019'un ilk ayında vizyona girecek. Yönetmen koltuğunda Serdar Akar'ın oturduğu filmin başrollerini ise Burcu Biricik ile Erdal Beşikçioğlu paylaşıyor. Türk sinema tarihinde örneğine az rastlanan casus filmi kategorisinde beğeniye sunulacak olan filmin fragmanı ise geçtiğimiz gün görücüye çıktı.
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