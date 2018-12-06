rekorları kıranvefilmlerinin yapımcısıyine çok konuşulacak bir proje geliyor. Bazen tarihin tozlu sayfalarında kaybolmuş bazen de herkesin yakından tanığı kişilerin hayatına ışık tutansırasında çok önemli bir görev üstlenenhayatını sinemaya taşıyor. Tarihe ışık tutacak olanfilmi,ilk ayında vizyona girecek. Yönetmen koltuğundaoturduğu filmin başrollerini isepaylaşıyor. Türk sinema tarihinde örneğine az rastlanan casus filmi kategorisinde beğeniye sunulacak olan filmin fragmanı ise geçtiğimiz gün görücüye çıktı.