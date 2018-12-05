Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu'na giriş yaptı. Bir daha çıkamadı. Öldürülüp cesedinin parçalara ayrıldığı açıklandı. Ceset bulunmazken ilginç bir gelişme yaşandı. Ayakligazete.com'un özel haberine göre; ABD'li ünlü aktör Sean Penn, Kaşıkçı cinayetini araştırmak için Türkiye'ye geldi. Türk yetkililerle buluştu. Ünlü oyuncunun Kaşıkçı ile ilgili bilgileri topladıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi. Ayrıca belgesel çekmek istediği de belirtildi.
PRENS SUÇ ORTAĞI
CIA Direktörü Gina Haspel, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD Kongresi'ni bilgilendirdi. Toplantının ardından ABD'li senatörlerden sert açıklamalar geldi. Senatör Lindsay Graham, "Prens Selman'ın, Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum" dedi.
PRENS SUÇ ORTAĞI
CIA Direktörü Gina Haspel, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD Kongresi'ni bilgilendirdi. Toplantının ardından ABD'li senatörlerden sert açıklamalar geldi. Senatör Lindsay Graham, "Prens Selman'ın, Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum" dedi.
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