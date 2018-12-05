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Kaşıkçı’nın izinde

Kaşıkçı’nın izinde
Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de 'daki Konsolosluğu'na giriş yaptı. Bir daha çıkamadı. Öldürülüp cesedinin parçalara ayrıldığı açıklandı. Ceset bulunmazken ilginç bir gelişme yaşandı. Ayakligazete.com'un özel haberine göre; 'li ünlü aktör , Kaşıkçı ini araştırmak için 'ye geldi. Türk yetkililerle buluştu. Ünlü oyuncunun Kaşıkçı ile ilgili bilgileri topladıktan sonra kamuoyuyla paylaşacağı öğrenildi. Ayrıca belgesel çekmek istediği de belirtildi.



PRENS SUÇ ORTAĞI
Direktörü Gina Haspel, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD Kongresi'ni bilgilendirdi. Toplantının ardından ABD'li senatörlerden sert açıklamalar geldi. Senatör Lindsay Graham, "'ın, Kaşıkçı cinayetinde suç ortağı olduğunu düşünüyorum" dedi.

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