Ailesine düşkünlüğüyle bilinen Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın 30. yaş günü için kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz günlerde iki çocuğunun annesi eşi için doğum günü partisi düzenleyen ünlü oyuncu, bununla kalmadı. Düzyatan, eşine ünlü Fransız mücevher markası Cartier'den 700 bin lira değerinde iki adet kolye aldı.
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