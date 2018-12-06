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  • 06.12.2018
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'dan eşi Düzyatan'a eşsiz armağan

, eşi ’ın 30. nde 700 bin liralık Cartier marka iki tane pırlanta kolye alarak eşine jestin kralını yaptı.



Ailesine düşkünlüğüyle bilinen Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan'ın 30. yaş günü için kesenin ağzını açtı. Geçtiğimiz günlerde iki çocuğunun annesi eşi için doğum günü partisi düzenleyen ünlü oyuncu, bununla kalmadı. Düzyatan, eşine ünlü Fransız mücevher markası Cartier'den 700 bin lira değerinde iki adet kolye aldı.
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