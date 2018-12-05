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  • 05.12.2018
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, Hakan: Muhafız'ın basın toplantısında sorulan soruları yanıtsız bıraktı!

Netflix’in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız’ın basın toplantısı ’nda yapıldı. Başrol , kendisine yöneltilen sorular karşısında sessiz kaldı.

Suskun Muhafız!
Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın 14 Aralık'ta izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Merakla beklenen dizinin basın toplantısı ise dün yapıldı. Dizinin başrol oyuncusu , " hikayenin merkezi, kendi kültürümüzün böyle fantastik bir hikayede yer bulması çok güzel bir şey. İzleyici hiç yabancı olmadığı drama romantik komedi gibi birçok farklı bölüm izleyecek" diye konuştu.



Basın toplantısının ardından muhabirlerin sorularını duymamazlıktan gelen Ulusoy, eski sevgilisi 'yı Instagram hesabından takibe aldığı haberlerini yanıtlamadı. Ulusoy, Şeyma Subaşı ile ilgili soruları da "Burası yeri değil" diyerek yanıtsız bıraktı...

AYDIN HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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