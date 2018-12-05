Netflix'in ilk Türk dizisi Hakan: Muhafız'ın 14 Aralık'ta izleyiciyle buluşacağı açıklandı. Merakla beklenen dizinin basın toplantısı ise dün yapıldı. Dizinin başrol oyuncusu Çağatay Ulusoy, "İstanbul hikayenin merkezi, kendi kültürümüzün böyle fantastik bir hikayede yer bulması çok güzel bir şey. İzleyici hiç yabancı olmadığı drama romantik komedi gibi birçok farklı bölüm izleyecek" diye konuştu.
Basın toplantısının ardından muhabirlerin sorularını duymamazlıktan gelen Ulusoy, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram hesabından takibe aldığı haberlerini yanıtlamadı. Ulusoy, Şeyma Subaşı ile ilgili soruları da "Burası yeri değil" diyerek yanıtsız bıraktı...
AYDIN HAMZA
Basın toplantısının ardından muhabirlerin sorularını duymamazlıktan gelen Ulusoy, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı Instagram hesabından takibe aldığı haberlerini yanıtlamadı. Ulusoy, Şeyma Subaşı ile ilgili soruları da "Burası yeri değil" diyerek yanıtsız bıraktı...
AYDIN HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.