Supergirl Neslihan

Güzel oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, Cosmopolitan dergisinin Aralık sayısında güzellik sırlarını paylaştı. Güzelliğin içten geldiğini söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, beslenme alışkanlığını kökten değiştirdiğini dile getirdi. Beslenme rutinine; yaban mersini, somon, tarçın ve avokado gibi süper gıdaları ekleyen oyuncu, spora da ağırlık verdi. Atagül, Uzak Doğu dövüş sporu tai chi ile hem bedenini hem de ruhunu arındırıyor.
FİNLANDİYA HAYALİ KURUYOR
Seyahat etmeyi çok seven güzel oyuncu, eşi Kadir Doğulu ile birlikte Finlandiya'ya gitmek istediğini dile getirdi.
FİNLANDİYA HAYALİ KURUYOR
Seyahat etmeyi çok seven güzel oyuncu, eşi Kadir Doğulu ile birlikte Finlandiya'ya gitmek istediğini dile getirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.