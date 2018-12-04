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Supergirl Neslihan

Cosmopolitan dergisine konuşan , ‘ süper gıdalardan alıyorum’ dedi.

SUPERGIRL NESLİHAN
Güzel oyuncu Neslihan Atagül Doğulu, Cosmopolitan dergisinin Aralık sayısında güzellik sırlarını paylaştı. Güzelliğin içten geldiğini söyleyen 26 yaşındaki oyuncu, beslenme alışkanlığını kökten değiştirdiğini dile getirdi. Beslenme rutinine; yaban mersini, somon, tarçın ve avokado gibi süper gıdaları ekleyen oyuncu, spora da ağırlık verdi. Atagül, Uzak Doğu dövüş sporu tai chi ile hem bedenini hem de ruhunu arındırıyor.

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Seyahat etmeyi çok seven güzel oyuncu, eşi ile birlikte 'ya gitmek istediğini dile getirdi.

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