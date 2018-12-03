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  • 03.12.2018
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Soyadı savaşı

Soyadı savaşı
Ünlü oyuncu boşandığı eşi 'ın soyadığını kullandığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Yılmaz'ın belgelerinde soyadını kullandığını belirten , eski eşinin boşanma protokolünü ihlal ettiğini iddia etti. Resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla ifade veren Zeynep Yılmaz, "Beni arayıp pasaportumu istedi. Vize işlemlerini kendisi yaptırdı. İnanoğlu soyadını kullanmadım" dedi.
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