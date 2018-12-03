Soyadı savaşı

Ünlü oyuncu boşandığı eşi Zeynep Yılmaz'ın soyadığını kullandığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Yılmaz'ın vize belgelerinde soyadını kullandığını belirten İnanoğlu, eski eşinin boşanma protokolünü ihlal ettiğini iddia etti. Resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla ifade veren Zeynep Yılmaz, "Beni arayıp pasaportumu istedi. Vize işlemlerini kendisi yaptırdı. İnanoğlu soyadını kullanmadım" dedi.
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