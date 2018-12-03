Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 03.12.2018
  • Gazete

Şapkadan aşk çıktı

Çapkın oyuncu ile yeni bir aşka yelken açtı. İkilinin aşkı Çağıran, Kocaoğlu’nun şapkasıyla poz verince ortaya çıktı.

Şapkadan aşk çıktı
Rıza Kocaoğlu, iddiaya göre gönlünü kendi gibi oyuncu Merve Çağıran'a kaptırdı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin ilişkisi ise Çağıran'ın önceki gün yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.



Adını Cem Yılmaz'la yaşadığı kısa süreli aşkla duyuran Çağıran'ın paylaşımındaki detay gözden kaçmadı. Öyle ki Çağıran, sıkı bir Göztepespor taraftarı olan Kocaoğlu'nun şapkasını takmıştı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç HaberleriŞapkadan aşk çıktı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar