Şapkadan aşk çıktı

Rıza Kocaoğlu, iddiaya göre gönlünü kendi gibi oyuncu Merve Çağıran'a kaptırdı. Bir süredir aşk yaşadıkları konuşulan ikilinin ilişkisi ise Çağıran'ın önceki gün yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.
Adını Cem Yılmaz'la yaşadığı kısa süreli aşkla duyuran Çağıran'ın paylaşımındaki detay gözden kaçmadı. Öyle ki Çağıran, sıkı bir Göztepespor taraftarı olan Kocaoğlu'nun şapkasını takmıştı.
Adını Cem Yılmaz'la yaşadığı kısa süreli aşkla duyuran Çağıran'ın paylaşımındaki detay gözden kaçmadı. Öyle ki Çağıran, sıkı bir Göztepespor taraftarı olan Kocaoğlu'nun şapkasını takmıştı.
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