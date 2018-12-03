Şapkadan aşk çıktı

iddiaya göre gönlünükendi gibi oyuncukaptırdı. Bir süredir aşkyaşadıkları konuşulanikilinin ilişkisi iseöncekigün yaptığı paylaşımlaortaya çıktı.yaşadığı kısasüreli aşkladuyuranpaylaşımındakidetay gözdenkaçmadı. Öylekisıkıbir Göztepesportaraftarı olanşapkasınıtakmıştı.