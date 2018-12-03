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  • 03.12.2018
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Plak ustası

‘Plakların Efendisi’ olarak anılan , ’de dünya starlarının kayıt aldığı stüdyoda Türk sanatçıların albümlerini plağa aktarıyor

Plak ustası

10 yaşında dil eğitimi için gittiği 'de okulunu dereceyle bitiren ve kazandığı plak çeki ile hayata bakış açısı değişen , dünyanın sayılı koleksiyonerleri arasında yer alıyor. , Beatles, Paul Robeson ve daha birçok ünlü grubun 1960'lardan beri kayıt yaptığı efsanevi stüdyo 'da, MFÖ, Işıl Yücesoy Ajda Pekkan, Ayten Alpman, Hümeyra ve Melike Demirağ gibi usta sanatçıların plaklarını basan Plak Ve Ben'in patronu Nejat Pakyüz, müzik sektöründe ilkleri gerçekleştiriyor.



Abbey Road stüdyolarında ilk kayıt yaptıran Türk yapımcı olan Pakyüz, sevilen sanatçıların plaklarını basarak tozlu raflara kaldırılan plaklara ilginin yeniden artmasını sağlıyor. Pakyüz, " batarsınız ama plakta her zaman kazanırsınız" diyor.



Pakyüz, Gazinosu, Ayselim, , Sezen'imin Şarkıları, ''Barış Şarkıları'' ve ''Kimler Geldi Kimler Geçti'' albümlerinin de plağını yapacak imzayı attı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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