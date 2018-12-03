Plak ustası

10 yaşında dil eğitimi için gittiği İngiltere'de okulunu dereceyle bitiren ve kazandığı plak çeki ile hayata bakış açısı değişen Nejat Pakyüz, dünyanın sayılı koleksiyonerleri arasında yer alıyor. Pink Floyd, Beatles, Paul Robeson ve daha birçok ünlü grubun 1960'lardan beri kayıt yaptığı efsanevi stüdyo Abbey Road'da, MFÖ, Işıl Yücesoy Ajda Pekkan, Ayten Alpman, Hümeyra ve Melike Demirağ gibi usta sanatçıların plaklarını basan Plak Ve Ben'in patronu Nejat Pakyüz, müzik sektöründe ilkleri gerçekleştiriyor.





Abbey Road stüdyolarında ilk kayıt yaptıran Türk yapımcı olan Pakyüz, sevilen sanatçıların plaklarını basarak tozlu raflara kaldırılan plaklara ilginin yeniden artmasını sağlıyor. Pakyüz, "Borsada batarsınız ama plakta her zaman kazanırsınız" diyor.







Pakyüz, Zeki Müren Gazinosu, Ayselim, Muazzez Abacı, Sezen'imin Şarkıları, Barış Manço ''Barış Şarkıları'' ve Fikret Şeneş ''Kimler Geldi Kimler Geçti'' albümlerinin de plağını yapacak imzayı attı.