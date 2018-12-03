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  • 03.12.2018
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Her telden eğlendirdi

Her telden eğlendirdi
Fantezi müziğin sevilen ismi , Kuzey 'ta Merit Lefkoşa Hotel'de iki gece sahne aldı. İlgi üzerine cuma ve cumartesi de kulakların pasını silen Altun, "Arabım Fellahi" parçasından "'nın Bağları"na kadar uzanan geniş repertuarıyla, hayranlarına eğlenceli anlar yaşattı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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