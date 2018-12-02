Pratik İpek

Güzel oyuncu İpek Tuzcuoğlu, İstanbul trafiğinden kaçmanın yolunu buldu. Tuzcuoğlu, önceki gün gideceği yere metroyla ulaştı. Ünlü oyuncu, metroda paylaşım da yaptı.
Bir arkadaşıyla toplu taşımada seyahat eden Tuzcuoğlu, takipçilerine de "İstanbul trafiğinden yakınacağınıza kendiniz için böyle çözüm üretebilirsiniz" diyerek seslendi.
Bir arkadaşıyla toplu taşımada seyahat eden Tuzcuoğlu, takipçilerine de "İstanbul trafiğinden yakınacağınıza kendiniz için böyle çözüm üretebilirsiniz" diyerek seslendi.
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