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  • 02.12.2018
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Pratik İpek

Pratik İpek
Güzel oyuncu İpek Tuzcuoğlu, trafiğinden kaçmanın yolunu buldu. Tuzcuoğlu, önceki gün gideceği yere yla ulaştı. Ünlü oyuncu, metroda paylaşım da yaptı.



Bir arkadaşıyla toplu taşımada seyahat eden Tuzcuoğlu, takipçilerine de "İstanbul trafiğinden yakınacağınıza kendiniz için böyle çözüm üretebilirsiniz" diyerek seslendi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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