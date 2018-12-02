İngiliz devi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, ırkçı saldırılara uğradığı için Alman milli takımını bırakma kararı aldı. Konuştuğu her yerde ise Türk olmaktan gurur duyduğunu vurguladı. Önceki gün TRT 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisini sosyal medya hesabında paylaşan ve Türk bayrağını dalgalandıran Özil, takımı için hazırlanan bir video çekimine katıldı. Burada kendisine yöneltilen "En son hangi şarkıyı dinlediniz" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Türkçe şarkıları çok seviyorum. En son telefonumdan Gökhan Özen'in 'Yanlış Numara' şarkısını dinledim."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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