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  • 02.12.2018
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'den milli cevap: Türkçe şarkıları çok severim

’in yıldızı , takımının video çekimlerine katıldı. Kendisine yöneltilen ‘En son hangi şarkıyı dinlediniz?’ sorusunu şöyle yanıtladı: Türkçe şarkıları çok severim.

Milli cevap
İngiliz devi 'de forma giyen , ırkçı saldırılara uğradığı için Alman milli takımını bırakma kararı aldı. Konuştuğu her yerde ise Türk olmaktan gurur duyduğunu vurguladı. Önceki gün 1'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisini sosyal medya hesabında paylaşan ve Türk bayrağını dalgalandıran Özil, takımı için hazırlanan bir video çekimine katıldı. Burada kendisine yöneltilen "En son hangi şarkıyı dinlediniz" sorusunu ise şöyle yanıtladı: "Türkçe şarkıları çok seviyorum. En son telefonumdan 'in 'Yanlış Numara' şarkısını dinledim."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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