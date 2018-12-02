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  • 02.12.2018
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'ın tatsız gecesi!

, önceki akşamki bir düğüne aşkı ile gitti. Alkoçlar, eski sevgilisi ’nu görünce ise buz kesti.



Magazin ve sosyete dünyası, önceki akşam Raffles Hotel'de gerçekleşen düğünde bir araya geldi. Kenan Doğulu ile Bora Öztoprak gibi isimlerin sahne aldığı ve 'kış masalı' konseptiyle yapılan düğün için hiçbir masraftan kaçınılmadı. Damat Amir Eromi, Çiçek Meliha Gençer'le düğünü için 3 milyon lirayı gözden çıkardı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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