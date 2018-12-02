Magazin ve sosyete dünyası, önceki akşam Raffles Hotel'de gerçekleşen düğünde bir araya geldi. Kenan Doğulu ile Bora Öztoprak gibi isimlerin sahne aldığı ve 'kış masalı' konseptiyle yapılan düğün için hiçbir masraftan kaçınılmadı. Damat Amir Eromi, Çiçek Meliha Gençer'le düğünü için 3 milyon lirayı gözden çıkardı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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