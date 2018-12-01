Sıla'nın yeni videosu ortalığı karıştıracak

Ünlü oyuncu Ahmet Kural tarafından darp edildiğini iddia ederek dava açan şarkıcı Sıla ile ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre, olaydan 18 saat sonra çekildiği söylenen ve Kanal D Haber'de yayınlanan görüntülerde Sıla, bir arkadaşının evinde eğleniyor. UZMANLAR İNCELEYECEK
Şarkılar da söyleyen Sıla Gençoğlu'nun, ellerinde ve kollarında darp izleri görünmüyor. Sevgilisini dövmediğini söyleyen Ahmet Kural'ın savcılığa delil olarak sunduğu video, davaya dosyasına girdi. Görüntülerin darptan önce mi yoksa sonra mı çekildiği uzmanlar tarafından tespit edilecek.
HASTANEDEN DARP RAPORU ALDI
30 Ekim gecesi çekildiği iddia edilen görüntülerden bir gün sonra Sıla Gençoğlu, özel bir hastaneye giderek darp raporu aldı. Şarkıcı, ardından adliyeye giderek sevgilisi Ahmet Kural hakkında suç duyurusunda bulundu.
Şarkılar da söyleyen Sıla Gençoğlu'nun, ellerinde ve kollarında darp izleri görünmüyor. Sevgilisini dövmediğini söyleyen Ahmet Kural'ın savcılığa delil olarak sunduğu video, davaya dosyasına girdi. Görüntülerin darptan önce mi yoksa sonra mı çekildiği uzmanlar tarafından tespit edilecek.
HASTANEDEN DARP RAPORU ALDI
30 Ekim gecesi çekildiği iddia edilen görüntülerden bir gün sonra Sıla Gençoğlu, özel bir hastaneye giderek darp raporu aldı. Şarkıcı, ardından adliyeye giderek sevgilisi Ahmet Kural hakkında suç duyurusunda bulundu.
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