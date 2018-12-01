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  • 01.12.2018
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Şarkıcı Aylin Coşkun 14 yıl sonra evlenme teklifi aldı

Aylin Coşkun, 42. yaşında çifte mutluluk yaşadı. Coşkun’un 14 yıllık aşkı , popçuya Phuket’te evlenme teklif etti.



Aylin Coşkun'un beklediğine değdi! Güzel şarkıcı, yaş gününde 14 yıllık aşkı Volkan Aslan'dan evlenme teklifi aldı. Coşkun, Dubai planı yaptığı aşkının kendisini Phuket'e götürmesiyle ilk sürprizi yaşadı.
Aslan, Phuket'te kaldıkları lüks otelin terasını mumlar ve kalp şeklindeki çiçeklerle süsletti. Volkan Aslan, yemek sonu Coşkun'a yazdığı mektubu okuduktan sonra güzel aşkına diz çöküp evlenme teklifinde bulundu.


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