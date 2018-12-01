Şarkıcı Aylin Coşkun 14 yıl sonra evlenme teklifi aldı

Aylin Coşkun'un beklediğine değdi! Güzel şarkıcı, yaş gününde 14 yıllık aşkı Volkan Aslan'dan evlenme teklifi aldı. Coşkun, Dubai planı yaptığı aşkının kendisini Phuket'e götürmesiyle ilk sürprizi yaşadı.
Aslan, Phuket'te kaldıkları lüks otelin terasını mumlar ve kalp şeklindeki çiçeklerle süsletti. Volkan Aslan, yemek sonu Coşkun'a yazdığı mektubu okuduktan sonra güzel aşkına diz çöküp evlenme teklifinde bulundu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.