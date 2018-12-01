Dünyaca ünlü model model Adriana Lima ile yazar sevgilisi Metin Hara'nın önceki gün Miami'de spora giderken çekilen fotoğrafları, ABD ve İngiliz basınında geniş yer buldu. 37 yaşındaki Brezilyalı modelle 36 yaşındaki Hara'yla ilgili haberlere ise ilginç yorumlar yapıldı.
Özellİkle İngiltere'deki Daily Mail'in sitesinde Metin Hara'nın beyaz teni ve bacakları alay konusu oldu. Türkiye'de de büyük ses getiren aşkı şaşkınlıkla karşılayan İngilizler, Metin Hara için "Adriana'yı nasıl tavladığını tüm dünyaya anlatmalı" yorumları yaptı.
SÜRPRİZ AŞKIN YANKISI SÜRÜYOR
Özellİkle İngiltere'deki Daily Mail'in sitesinde Metin Hara'nın beyaz teni ve bacakları alay konusu oldu. Türkiye'de de büyük ses getiren aşkı şaşkınlıkla karşılayan İngilizler, Metin Hara için "Adriana'yı nasıl tavladığını tüm dünyaya anlatmalı" yorumları yaptı.
SÜRPRİZ AŞKIN YANKISI SÜRÜYOR
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