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  • 01.12.2018
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İngilizler'in diline düştü

Adriana Lima ile önceki gün Miami’de görüntülenen , İngilizler’in ilgi odağı oldu. İngilizler, Hara için ‘Lima’yı tavlama tekniğini anlatsın’ yorumları yaptı.

Yorumlar harap etti
Dünyaca ünlü model model Adriana Lima ile yazar sevgilisi Metin Hara'nın önceki gün Miami'de spora giderken çekilen fotoğrafları, ABD ve İngiliz basınında geniş yer buldu. 37 yaşındaki Brezilyalı modelle 36 yaşındaki Hara'yla ilgili haberlere ise ilginç yorumlar yapıldı.



Özellİkle 'deki 'in sitesinde 'nın beyaz teni ve bacakları alay konusu oldu. 'de de büyük ses getiren aşkı şaşkınlıkla karşılayan İngilizler, Metin Hara için "Adriana'yı nasıl tavladığını tüm dünyaya anlatmalı" yorumları yaptı.



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