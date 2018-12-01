Ayrımcılığa uğradığı için Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil, TRT 1'de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisine hayran kaldı. Daha önce diziyi sosyal medya hesabından paylaşan ünlü futbolcu, yine benzer bir paylaşım yaptı. Arsenal'de forma giyen ve manken Amine Gülşe ile evlilik yolunda ilerleyen Özil, dizideki bir sahneyi yine sosyal medyadan paylaştı. Türk bayrağımızı da dalgalandıran Özil, bu paylaşımla Türkiye düşmanlarına adeta mesaj yolladı.
Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe ile birlikte 'Payitaht Abdülhamid' dizisini kaçırmıyor. Ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından dizinin tanıtımını yapıyor.
Ünlü futbolcu Mesut Özil, Instagram'dan bu paylaşımı yaptı.
Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe ile birlikte 'Payitaht Abdülhamid' dizisini kaçırmıyor. Ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından dizinin tanıtımını yapıyor.
Ünlü futbolcu Mesut Özil, Instagram'dan bu paylaşımı yaptı.
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