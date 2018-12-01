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  • 01.12.2018
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'den ay-yıldızlı hareket

’de forma giyen , hayranı olduğu ‘’ dizisini dan paylaştı. Türk bayrağını dalgalandırmayı da unutmadı.

Ay-yıldızlı hareket
Ayrımcılığa uğradığı için Alman Milli Takımı'nı bırakan Mesut Özil, 1'de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisine hayran kaldı. Daha önce diziyi hesabından paylaşan ünlü futbolcu, yine benzer bir paylaşım yaptı. Arsenal'de forma giyen ve manken Amine Gülşe ile evlilik yolunda ilerleyen Özil, dizideki bir sahneyi yine sosyal medyadan paylaştı. Türk bayrağımızı da dalgalandıran Özil, bu paylaşımla Türkiye düşmanlarına adeta mesaj yolladı.



, sevgilisi Amine Gülşe ile birlikte '' dizisini kaçırmıyor. Ünlü futbolcu, sosyal medya hesabından dizinin tanıtımını yapıyor.



Ünlü futbolcu Mesut Özil, 'dan bu paylaşımı yaptı.

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