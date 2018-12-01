Oyuncu kadrosunda Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy ve Elit İşcan'ın yer aldığı 'Sibel', ödüle doymadı. Bugüne kadar pek çok festivalden ödülle dönen film ve Damla Sönmez, başarıda sınır tanımadı. Avustralya'da düzenlenen Asya Pasifik Film Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne aday olan Sönmez, festival için soluğu Avustralya'da aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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