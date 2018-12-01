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  • 01.12.2018
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başarıda sınır tanımadı

Sönmez başarı
Oyuncu kadrosunda , , ve Elit İşcan'ın yer aldığı 'Sibel', ödüle doymadı. Bugüne kadar pek çok festivalden ödülle dönen film ve Damla Sönmez, başarıda sınır tanımadı. 'da düzenlenen Asya Pasifik Film Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne aday olan Sönmez, festival için soluğu Avustralya'da aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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