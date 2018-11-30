Dost kazığı

Eski dostlar düşman oldu... 20 yıllık arkadaşlar Seçkin Piriler ile Meral Kaplan, yaz aylarında Bodrum'da ettikleri kavgayla görüşmeyi kesmişti. Birbirlerini suçlayan ikiliden Piriler, şok bir hamle yaptı.
Piriler, kendisine borcu olduğu gerekçesiyle Kaplan'ı icraya verdi. İcra memurları dün sabah Kaplan'ın Ortaköy'deki evine gidip aracına el koydu. Kaplan'ın, Piriler'e 25 bin 450 TL borcu olduğu öğrenildi.
Piriler, kendisine borcu olduğu gerekçesiyle Kaplan'ı icraya verdi. İcra memurları dün sabah Kaplan'ın Ortaköy'deki evine gidip aracına el koydu. Kaplan'ın, Piriler'e 25 bin 450 TL borcu olduğu öğrenildi.
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