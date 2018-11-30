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  • 30.11.2018
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büyük jest

Boyundan büyük jest
Güzel oyuncu 'ya bu yaz nikah masasına oturmayı planladığı Sinan Akçıl'dan büyük jest… Ünlü popçu, dün aşkının evine üzerinde "Seni seviyorum" yazan çelenk götürerek güzel oyuncunun ağzını açık bıraktı.

Aşkının bu sürpriziyle şaşkına dönen oyuncu, popçunun pozunu da "Boyundan büyük işlere kalkışıyor benimki" notuyla paylaştı. Akçıl, geçtiğimiz günlerde de "Burcu, ilk ve son aşkım" diyerek ilan-ı aşk etmişti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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