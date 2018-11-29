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  • 29.11.2018
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Zirvenin ikilisi

Zirvenin ikilisi
POP Müziği'nin iki başarılı ismi Sıla ile Edis, önceki akşam UNIQ 'da gerçekleşen törenle ödüllendirildi. Biletix'in resmi internet sitesinde yapılan 'yılın en'lerinin belirlendiği oylamada '2018'in en beğenilen erkek sanatçısı' 28 yaşındaki Edis oldu. 'En beğenilen kadın sanatçısı' ise aynı dalda geçen senenin de galibi olan 38 yaşındaki 'ydı...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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