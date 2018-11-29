Zirvenin ikilisi

POP Müziği'nin iki başarılı ismi Sıla ile Edis, önceki akşam UNIQ İstanbul'da gerçekleşen törenle ödüllendirildi. Biletix'in resmi internet sitesinde yapılan 'yılın en'lerinin belirlendiği oylamada '2018'in en beğenilen erkek sanatçısı' 28 yaşındaki Edis oldu. 'En beğenilen kadın sanatçısı' ise aynı dalda geçen senenin de galibi olan 38 yaşındaki Sıla'ydı...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.