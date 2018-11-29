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  • 29.11.2018
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Hedefim Sensin filminin galası yapıldı

Hedefim Sensin filminin galası Kanyon’da yapıldı. Başrol oyuncuları filmden iyi bir gişe başarısı beklediklerini vurguladı. Geceye , , Kubat, gibi isimler de katıldı.



Ünlü oyuncu Ata Demirer'in yazdığı, Kıvanç Baruönü'nün yönettiği 'Hedefim Sensin' filminin galası önceki akşam Kanyon AVM'de yapıldı. Filmin oyuncuları Ata Demirer, Demet Akbağ, Erkan Can, Tarık Ünlüoğlu, Gonca Vuslateri ve İlker Aksum'un tam kadro bulunduğu geceye ünlü isimler de yağdı. Gece de Yılmaz Erdoğan, Ali Sunal, Buket Aydın, Kubat, Nilgün Belgün, Nevra Serezli gibi isimler de vardı. Gösterimden önce oyuncular davetlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYES​İ OLDU
Başrol oyuncularından Gonca Vuslateri, "Başta Ata Demirer ve Demet Akbağ olmak üzere filmdeki birçok oyuncuyla ilk filmimiz. Harika bir Eylül-Ekim ayı geçirdim. 2 Eylül'de doğum günümde başladım sete, bana da şahane bir doğum günü hediyesi oldu" diye konuştu.

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