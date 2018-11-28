Acun abim olur

Boşanmanın gündeme gelmesiyle ortaya da çok çirkin iddialar atılmaya başlandı. Sosyal medyada adı Şeyma Subaşı ile birlikte yazılan Çağatay Ulusoy da Instagram'da yaptığı şu açıklamayla suskunluğunu bozdu: "Hem Acun Abi hem de Şeyma arkadaşımdır. Birkaç gündür devam eden çirkin, yakışıksız, asılsız iftiraların son bulmasını dilerim." Önceki gün de Deren Talu, iddiaları yalanlamıştı.
'ARKADAŞLIĞIMIZI BİLEN BİLİR'
Adı Çağatay Ulusoy'la çirkin iddialara karışan Şeyma Subaşı, dedikodular karşısında böyle açıklama yaptı.
'ARKADAŞLIĞIMIZI BİLEN BİLİR'
Adı Çağatay Ulusoy'la çirkin iddialara karışan Şeyma Subaşı, dedikodular karşısında böyle açıklama yaptı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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