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  • 28.11.2018
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Acun abim olur

Acun abim olur
Boşanmanın gündeme gelmesiyle ortaya da çok çirkin iddialar atılmaya başlandı. Sosyal medyada adı ile birlikte yazılan Çağatay Ulusoy da 'da yaptığı şu açıklamayla suskunluğunu bozdu: "Hem Acun Abi hem de Şeyma arkadaşımdır. Birkaç gündür devam eden çirkin, yakışıksız, asılsız iftiraların son bulmasını dilerim." Önceki gün de , iddiaları yalanlamıştı.



'ARKADAŞLIĞIMIZI BİLEN BİLİR'
Adı 'la çirkin iddialara karışan Şeyma Subaşı, dedikodular karşısında böyle açıklama yaptı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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