Jr. Ağa sürprizi

Ali Ağaoğlu, büyük oğlu Alican'ın 32. yaşı için önceki akşam sürpriz doğum günü partisi verdi. Maslak 1453'teki Esnaf'ta gerçekleşen kutlamada Ağaoğlu Ailesi hazırdı.
Oğlunun doğum günü için kesenin ağzını açan işadamı, Alican Ağaoğlu'na lüks markanın kol saatini hediye etti. Çiçeği burnunda baba Alican Bey, ailesiyle mutluluk pozu verdi.
Oğlunun doğum günü için kesenin ağzını açan işadamı, Alican Ağaoğlu'na lüks markanın kol saatini hediye etti. Çiçeği burnunda baba Alican Bey, ailesiyle mutluluk pozu verdi.
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