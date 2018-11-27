oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş çifti önceki gün arkadaşları ile Bebek'te kahvaltı yaptı. Kariyerinin zirvesinde olan ve örnek bir hayat süren Soral, mekan çıkışında şu açıklamaları yaptı: 'Fakirliğin dibini gördüm' dedim bu doğrudur. Ailece çok kötü dönemler yaşadık. Bu dönemlerde çok mutluydum. Çünkü ailem yanımdaydı aile ilişkileri çok önemli. Kardeşimle bozuk para saydığımız dönemler oldu. Biz o dönemleri yaşadık ve bitti gitti.