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  • 27.11.2018
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'dan ders niteliğinde açıklama: Fakirliğin dibini gördüm

Örnek oyuncu , eşiyle birlikte kahvaltı yaptı. Mekan çıkışında da ders niteliğinde açıklamalarda bulundu: Fakirliğin dibini gördüm. Fuzuli para harcamam. Marka giymem. Pazardan alışveriş yaparım...



Güzel oyuncu Bensu Soral ve Hakan Baş çifti önceki gün arkadaşları ile Bebek'te kahvaltı yaptı. Kariyerinin zirvesinde olan ve örnek bir hayat süren Soral, mekan çıkışında şu açıklamaları yaptı: 'Fakirliğin dibini gördüm' dedim bu doğrudur. Ailece çok kötü dönemler yaşadık. Bu dönemlerde çok mutluydum. Çünkü ailem yanımdaydı aile ilişkileri çok önemli. Kardeşimle bozuk para saydığımız dönemler oldu. Biz o dönemleri yaşadık ve bitti gitti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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