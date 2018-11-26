Hollanda Kraliyet Hava Yolları'nda hobi olarak pilotluk yapan ve zaman zaman tarifeli seferlerde görev alan Hollanda Kralı Willem- Alexander, dün kokpite geçti. Amsterdam- İstanbul seferini gerçekleştirdi. Uçağı kralın sürdüğünü sonradan öğrenen yolcular ise büyük şaşkınlık geçirdi. Kral Alexander'in idaresinde uçak, 2 saat 50 dakikalık uçuşun ardından 16.45'de Atatürk Havalimanı'na indi.
Uçakta bulunan Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles de uçuştan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Uçağa son binenlerden biriydim. Kralın uçakta olduğunu bilmiyordum. Benim için çok hoş bir tesadüf ve deneyim oldu."
Uçakta bulunan Alman asıllı ünlü oyuncu Wilma Elles de uçuştan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Uçağa son binenlerden biriydim. Kralın uçakta olduğunu bilmiyordum. Benim için çok hoş bir tesadüf ve deneyim oldu."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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