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  • 26.11.2018
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Kralı Willem- Alexander kokpite geçti

Kral uçuş
Hollanda Kraliyet Hava Yolları'nda hobi olarak pilotluk yapan ve zaman zaman tarifeli seferlerde görev alan Hollanda Kralı Willem- Alexander, dün kokpite geçti. Amsterdam- İstanbul seferini gerçekleştirdi. Uçağı kralın sürdüğünü sonradan öğrenen yolcular ise büyük şaşkınlık geçirdi. Kral Alexander'in idaresinde uçak, 2 saat 50 dakikalık uçuşun ardından 16.45'de Atatürk Havalimanı'na indi.



Uçakta bulunan Alman asıllı ünlü oyuncu de uçuştan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: "Uçağa son binenlerden biriydim. Kralın uçakta olduğunu bilmiyordum. Benim için çok hoş bir tesadüf ve deneyim oldu."
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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