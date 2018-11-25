Sürpriz buluşma

Eski eşler Rafet El Roman ile Tuğba Altıntop, önceki akşam kızları Şevval Nur'un doğum günü için bir araya geldi. 7 yıllık evliliklerini 2003'te bitiren ikili, önceki akşam küçük kızlarının 19. yaş gününü Arnavutköy Sur Balık'ta kutladı. Boşanma sonrası düşman olan ikilinin gecede mutluluk pozları vermesi dikkat çekti.
DOĞAN SAVAŞ
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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