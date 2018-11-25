Romantik Akçıl

kısa sürede evlilik yoluna giren popçuile oyuncuönceki akşamÜnlü çift, yakın dostları şarkıcıve eşiakşam yemeği yedi.Kıratlı ile el ele çıkan Akçıl, "Evlilik teklifi ettiniz mi?'' sorusuna "Henüz yapmadım; ama biliyorsunuz romantik biriyim" yanıtını verdi. Ceceli isededi.