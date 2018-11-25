Romantik Akçıl

Aşkları kısa sürede evlilik yoluna giren popçu Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, önceki akşam Nişantaşı'ndaydı. Ünlü çift, yakın dostları şarkıcı Mustafa Ceceli ve eşi Selin İmer'le akşam yemeği yedi.
Mekandan Kıratlı ile el ele çıkan Akçıl, "Evlilik teklifi ettiniz mi?'' sorusuna "Henüz yapmadım; ama biliyorsunuz romantik biriyim" yanıtını verdi. Ceceli ise "Sinan isterse nikah şahidi olurum" dedi.
Doğan SAVAŞ
Mekandan Kıratlı ile el ele çıkan Akçıl, "Evlilik teklifi ettiniz mi?'' sorusuna "Henüz yapmadım; ama biliyorsunuz romantik biriyim" yanıtını verdi. Ceceli ise "Sinan isterse nikah şahidi olurum" dedi.
Doğan SAVAŞ
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