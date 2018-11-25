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  • 25.11.2018
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’da kavuştular

Panama’da kavuştular
İşleri dolasıyla ayrı düşen 'le Portekizli fon yöneticisi aşkı Pedro De Noronha, önceki gün 'da kavuştu. Altı aylık aşıklar, ülkesinde çıktıkları tatilde deniz keyfi yaptı. Kiraladıkları araçla ülkeyi bir uçtan bir uca gezen ikiliden Şahin, tatilin renkli anlarını da 'da paylaşıp kıskandırdı.



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