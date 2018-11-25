Panama’da kavuştular

İşleri dolasıyla ayrı düşen Tülin Şahin'le Portekizli fon yöneticisi aşkı Pedro De Noronha, önceki gün Panama'da kavuştu. Altı aylık aşıklar, Orta Amerika ülkesinde çıktıkları tatilde deniz keyfi yaptı. Kiraladıkları araçla ülkeyi bir uçtan bir uca gezen ikiliden Şahin, tatilin renkli anlarını da Instagram'da paylaşıp kıskandırdı.
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