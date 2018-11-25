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Nusret international

’in İngiliz muhabiri , Nusret’e gitti. Et pişirmenin püf noktalarını öğrendi. Sonra da kameraman arkadaşıyla müthiş bir ziyafet çekti

Nusret international
Amerikan haber kanalı 'in 56 yaşındaki İngiliz muhabiri , birkaç gün önce 'ye geldi. 'ten başlayıp birkaç şehri gezdi. Son durağı ise megakentti. 'un güzelliklerini kameraman arkadaşıyla görüntüledi. Önceki gün de dünyaca ünlü işletmeci Nusret'in mekanına gitti. Burada et pişirmenin püf noktalarını öğrendi. Yemeklerin çekimini yaptıktan sonra güzel bir ziyafet çekti. Yemeğin ardından Nusret'le çektiği fotoğraf ve videoları Instagram'a yükledi. Paylaşımlarının altına da şu notu yazdı: Nusret çok kibar davranıyor ama bence bu işte ne kadar kötü olduğumu görünce dehşete düştü...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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