Nusret international

Amerikan haber kanalı CNN'in 56 yaşındaki İngiliz muhabiri Richard Quest, birkaç gün önce Türkiye'ye geldi. Siirt'ten başlayıp birkaç şehri gezdi. Son durağı ise megakentti. İstanbul'un güzelliklerini kameraman arkadaşıyla görüntüledi. Önceki gün de dünyaca ünlü işletmeci Nusret'in mekanına gitti. Burada et pişirmenin püf noktalarını öğrendi. Yemeklerin çekimini yaptıktan sonra güzel bir ziyafet çekti. Yemeğin ardından Nusret'le çektiği fotoğraf ve videoları Instagram'a yükledi. Paylaşımlarının altına da şu notu yazdı: Nusret çok kibar davranıyor ama bence bu işte ne kadar kötü olduğumu görünce dehşete düştü...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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