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  • 24.11.2018
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yolcuları

Dubai yolcuları
Çiçeği burnunda aşıklar ile , önceki akşam Etiler'deydi. Bir ödül töreni için 'ye gidecek olan Akçıl, güzel sevgilisinin de kendisine eşlik edeceğini söyledi. 2019 yazında evlenmeyi planlayan ünlü çift, mutlu halleriyle de dikkat çekti.

DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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