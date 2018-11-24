Dubai yolcuları

Çiçeği burnunda aşıklar Burcu Kıratlı ile Sinan Akçıl, önceki akşam Etiler'deydi. Bir ödül töreni için Dubai'ye gidecek olan Akçıl, güzel sevgilisinin de kendisine eşlik edeceğini söyledi. 2019 yazında evlenmeyi planlayan ünlü çift, mutlu halleriyle de dikkat çekti.
DOĞAN SAVAŞ
DOĞAN SAVAŞ
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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