Deliler Almanları delirtti!

Almanya ırkçılıktan vazgeçmedi. Sanatı bile kirli amacı için kullanmaktan çekinmedi. Osmanlı İmparatorluğu'ndaki cesur savaşçıları anlatan "Deliler Fatih'in Fermanı" filmi, Almanya'yı rahatsız etti. Almanya'da kendisini "bağımsız" olarak niteleyen sinema denetleme kurulu FSK, ırkçı bir kararla sinema dünyasını şaşkına çevirdi. Türk filmini inceleyen kurul, söz konusu eser için "Aşırı milliyetçi" dedi! FSK, milliyetçilik içerdiği ve gençler için uygun olmadığı iddiasıyla Deliler'e +18 yaş sınırlaması getirdi ve filmin sadece gece yarısında tek seansla sınırlandırılmasına karar verdi. Osmanlı'yı konu alan filme uygulanan ırkçı sansür, tepki çekti.
Türk sinemasının en yüksek bütçeli filmlerinden biri olan "Deliler Fatih'in Fermanı"nın yapımcılığını üstlenen Angel Film'den cevap gecikmedi. Yapılan açıklamada, "Bu karar yanlı bir karardır. Alman hükümetinin, 3 kıtaya yayılmış Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan gerçek olaylara dayanan filmi Almanya'da yaşayan soydaşlarımızın izlemesini zorlaştırmaya yönelik bu kararını şiddetle kınıyoruz. Türk sinemasını temsil eden bir yapımcı olarak bu yanlı karara inat, Türk ve Osmanlı tarihinin gerçeklere dayanan epik hikayelerini sinemaya aktarmaya devam edeceğiz. Hukuki işlemleri başlatıyoruz" denildi.
TÜRK FİLMİNE +18 SINIRLAMASI
"Deliler Fatih'in Fermanı" filmi, ırkçı Almanlar'ı adeta çıldırttı. Almanlar, Türk filminin seanslarını sınırlandırdı.
FİLMİN KONUSU
"Deliler Fatih'in Fermanı", izleyicilerden tam not alıyor. Film, Osmanlı Ordusu'nun özel birliği olan 'Deliler Ocağı'ndan bir grup askerin bölgesinde halka zulüm eden Eflak Voyvodası Vlad Tepeş'e karşı Fatih Sultan Mehmet'in emriyle girdiği mücadeleyi anlatıyor. "Deliler Fatih'in Fermanı"nda Vlad Tepeş'i Erkan Petekkaya canlandırıyor.
Türk sinemasının en yüksek bütçeli filmlerinden biri olan "Deliler Fatih'in Fermanı"nın yapımcılığını üstlenen Angel Film'den cevap gecikmedi. Yapılan açıklamada, "Bu karar yanlı bir karardır. Alman hükümetinin, 3 kıtaya yayılmış Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşanan gerçek olaylara dayanan filmi Almanya'da yaşayan soydaşlarımızın izlemesini zorlaştırmaya yönelik bu kararını şiddetle kınıyoruz. Türk sinemasını temsil eden bir yapımcı olarak bu yanlı karara inat, Türk ve Osmanlı tarihinin gerçeklere dayanan epik hikayelerini sinemaya aktarmaya devam edeceğiz. Hukuki işlemleri başlatıyoruz" denildi.
TÜRK FİLMİNE +18 SINIRLAMASI
"Deliler Fatih'in Fermanı" filmi, ırkçı Almanlar'ı adeta çıldırttı. Almanlar, Türk filminin seanslarını sınırlandırdı.
FİLMİN KONUSU
"Deliler Fatih'in Fermanı", izleyicilerden tam not alıyor. Film, Osmanlı Ordusu'nun özel birliği olan 'Deliler Ocağı'ndan bir grup askerin bölgesinde halka zulüm eden Eflak Voyvodası Vlad Tepeş'e karşı Fatih Sultan Mehmet'in emriyle girdiği mücadeleyi anlatıyor. "Deliler Fatih'in Fermanı"nda Vlad Tepeş'i Erkan Petekkaya canlandırıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.