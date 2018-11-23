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  • 23.11.2018
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bizimle rezil

Uğraşma bizimle rezil
Geçtiğimiz yaz 'da ile teknede objektiflere yakalanan işadamı 'un bu kaçamağı, evliliğine mal olmuştu. , kendisine ihanet ve şiddet uyguladığını iddia ettiği işadamından Mayıs ayında boşandı.



Şallı ile Temmuz'da nişanlanan işadamının ise iddialara göre önceki gün eski eşinin evine girip kilitleri değiştirdi. Gonca Derin ise polise giderek Uğur Akkuş'u şikayet etti.




Gonca Hanım, oğlu ile kızının zamanında kendisine teslim edilmediğini de belirtti. Polisle Akkuş'un kapısına gitti. Sosyal medyada paylaştığı " bizimle rezil! Acıma duyguma anlam yükleme" mesajıyla da Akkuş'a öfke kustu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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