Geçtiğimiz yaz Bodrum'da Ebru Şallı ile teknede objektiflere yakalanan işadamı Uğur Akkuş'un bu kaçamağı, evliliğine mal olmuştu. Gonca Derin, kendisine ihanet ve şiddet uyguladığını iddia ettiği işadamından Mayıs ayında boşandı.
Şallı ile Temmuz'da nişanlanan işadamının ise iddialara göre önceki gün eski eşinin evine girip kilitleri değiştirdi. Gonca Derin ise polise giderek Uğur Akkuş'u şikayet etti.
Gonca Hanım, oğlu ile kızının zamanında kendisine teslim edilmediğini de belirtti. Polisle Akkuş'un kapısına gitti. Sosyal medyada paylaştığı "Uğraşma bizimle rezil! Acıma duyguma anlam yükleme" mesajıyla da Akkuş'a öfke kustu.
Şallı ile Temmuz'da nişanlanan işadamının ise iddialara göre önceki gün eski eşinin evine girip kilitleri değiştirdi. Gonca Derin ise polise giderek Uğur Akkuş'u şikayet etti.
Gonca Hanım, oğlu ile kızının zamanında kendisine teslim edilmediğini de belirtti. Polisle Akkuş'un kapısına gitti. Sosyal medyada paylaştığı "Uğraşma bizimle rezil! Acıma duyguma anlam yükleme" mesajıyla da Akkuş'a öfke kustu.
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