Tuba Ünsal, yazdan bu yana aşk yaşadığı işadamı Tal Garih'le önceki akşam yemekteydi. İkili, İstinyePark çıkışı objektife yansıdı. Mekanı geç saatlerde terk eden ikili, tedbiri elden bırakmayıp özel şoför çağırdı.
Motosikletiyle mekana gelen şoför, Garih'in aracının direksiyonuna geçti. Keyifli olan ikili, aracın arka koltuğuna geçip yola koyuldu. Ünlü çiftin evlerine VIP şoför çağırarak gitmesi ise "Temkinli aşıklar" yorumu yaptırdı.
Motosikletiyle mekana gelen şoför, Garih'in aracının direksiyonuna geçti. Keyifli olan ikili, aracın arka koltuğuna geçip yola koyuldu. Ünlü çiftin evlerine VIP şoför çağırarak gitmesi ise "Temkinli aşıklar" yorumu yaptırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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