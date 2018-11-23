



Sarp Levendoğlu'nun kendi gibi oyuncu Birce Akalay'la 2 buçuk yıllık evliliğinin Derya Şensoy'la yaşadığı aşk yüzünden bittiği iddiası geçtiğimiz yıla damga vurmuştu. Ancak Levendoğlu'nun Şensoy ile de ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitti. İkilinin sürpriz ayrılığı üzerine ise dedikodu kazanı kaynamaya başladı.



İddiaya göre ikilinin aşkının bitme nedeni; 36 yaşındaki Levendoğlu'nun ilişkiden sıkılmış olması… Yaz kış Muğla'nın Akyaka ilçesine kite sörf yapan oyuncu, "Gözden uzak olan gönülden de uzak olur" sözünün hakkını verdi. Levendoğlu, "Aşkım bitti. Seni aldatmak yerine ayrılmak en iyisi" diyerek ilişkiye nokta koydu.