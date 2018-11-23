Bir tebessüm yeter

Örnek aile yaşantılarıyla imrendiren Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak, önceki gün yine yüzleri gülümsetti. Down Sendromlu çocukların çalıştığı Üsküdar'daki Tebessüm Kahvesi'ne giden sempatik çift, buradaki çocukları mutlu etti. Düvenci ve Şakrak, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.
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