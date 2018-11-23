DÜNYA starı olma yolunda hızla ilerleyen Aleyna Tilki'nin paylaşımı olay yarattı... Genç şarkıcı önceki gün Instagram'da tek gözünü gösterdiği fotoğrafının altına "Yanıp aydınlatıyor, erimemiş edasıyla. Sürekli yanıyorsa, çabuk bitmiş oluyor. Arsız işte. Arsız mum" notunu yazdı. Fotoğrafın üstüne de İlluminati simgesini yapıştırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.