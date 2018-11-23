starı olma yolunda hızla ilerleyen'nin paylaşımı olay yarattı... Genç şarkıcı önceki gün Instagram'da tek gözünü gösterdiği fotoğrafının altına "Yanıp aydınlatıyor, erimemiş edasıyla. Sürekli yanıyorsa, çabuk bitmiş oluyor. Arsız işte. Arsız mum" notunu yazdı. Fotoğrafın üstüne de İlluminati simgesini yapıştırdı.