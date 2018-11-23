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  • 23.11.2018
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'nin İlluminati simgeli paylaşımı yı karıştırdı

Ünlü şarkıcı tek gözünü kapattığı fotoğrafına İlluminati tarikatının simgesini yapıştırdı. Bu kare yı karıştırdı



DÜNYA starı olma yolunda hızla ilerleyen Aleyna Tilki'nin paylaşımı olay yarattı... Genç şarkıcı önceki gün Instagram'da tek gözünü gösterdiği fotoğrafının altına "Yanıp aydınlatıyor, erimemiş edasıyla. Sürekli yanıyorsa, çabuk bitmiş oluyor. Arsız işte. Arsız mum" notunu yazdı. Fotoğrafın üstüne de İlluminati simgesini yapıştırdı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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