Yüz güldürdü

Şarkıcı Ebru Yaşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yaşar, eşi Necat Gülseven'in radyo kanalı aldığı haberi için "Belki daha sonra müzik kanalı da alırız" dedi.
Yaşar, lüks aracıyla semtten ayrılacağı sırada kağıt toplayan bir kadının para isteğini geri çevirmedi. Sanatçı, kadına 100 TL verip bonkörlüğünü konuşturdu.
Aydın HAMZA
Yaşar, lüks aracıyla semtten ayrılacağı sırada kağıt toplayan bir kadının para isteğini geri çevirmedi. Sanatçı, kadına 100 TL verip bonkörlüğünü konuşturdu.
Aydın HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.