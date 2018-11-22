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  • 22.11.2018
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Yüz güldürdü

Yüz güldürdü
Şarkıcı Ebru Yaşar, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Yaşar, eşi Necat Gülseven'in radyo kanalı aldığı haberi için "Belki daha sonra müzik kanalı da alırız" dedi.



Yaşar, lüks aracıyla semtten ayrılacağı sırada kağıt toplayan bir kadının para isteğini geri çevirmedi. Sanatçı, kadına 100 TL verip bonkörlüğünü konuşturdu.

Aydın HAMZA
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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