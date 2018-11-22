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  • 22.11.2018
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, di: Evleniyorum!

Sinan Akçıl, aşka geldi: Evleniyorum!
Güzel oyuncu Burcu Kıratlı ile evlenmek için gün sayan Sinan Akçıl, di. Geçtiğimiz gün "Burcu ilk ve tek aşkım" diyen popçu, önceki gün de evlilikle ilgili ilk kez konuştu.

39 yaşındaki popçu, "Evleniyorum. Çok mutluyum. Bugüne kadar hiçbir ilişkimde 'Evleniyorum' demedim. Ama bu sefer başka..." diyerek Kıratlı'ya aşkını bir kez daha haykırdı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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