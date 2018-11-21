Ebru Bond!

Şarkıcı Ebru Polat, Hollywood'un ünlü ajanı '007 James Bond'a rakip çıktı. Snobmagazin'in haberine göre geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışveriş yapan Polat, kredi kartının çalınması üzerine hemen hırsız avına çıktı!



Mağazaları gezen şarkıcı, kamera kayıtlarını inceleyip hırsızın izini sürdü. Hukuk mezunu popçu, uzun uğraşlar sonucu hırsızı buldu. Kredi kartını çalanı mahkemeye verecek olan Polat, "Biz gece gündüz çalışıyoruz. Onlar da hazıra konuyor" diyerek isyan etti.

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