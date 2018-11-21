Ebru Bond!

Şarkıcı Ebru Polat, Hollywood'un ünlü ajanı '007 James Bond'a rakip çıktı. Snobmagazin'in haberine göre geçtiğimiz günlerde Nişantaşı'nda alışveriş yapan Polat, kredi kartının çalınması üzerine hemen hırsız avına çıktı!
Mağazaları gezen şarkıcı, kamera kayıtlarını inceleyip hırsızın izini sürdü. Hukuk mezunu popçu, uzun uğraşlar sonucu hırsızı buldu. Kredi kartını çalanı mahkemeye verecek olan Polat, "Biz gece gündüz çalışıyoruz. Onlar da hazıra konuyor" diyerek isyan etti.
Mağazaları gezen şarkıcı, kamera kayıtlarını inceleyip hırsızın izini sürdü. Hukuk mezunu popçu, uzun uğraşlar sonucu hırsızı buldu. Kredi kartını çalanı mahkemeye verecek olan Polat, "Biz gece gündüz çalışıyoruz. Onlar da hazıra konuyor" diyerek isyan etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.