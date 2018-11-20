Kılıç gibi

Yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy, Netflix'in merakla beklenen ilk Türk dizisi The Protector'un başrolünde yer aldı. Geçen yıl başlayan çekimlerin öncesinde ise boks eğitimi almaya başladı. Ünlü oyuncuyu ABD'de yaşayan Türk boksör Cem Kılıç'ın eğittiği ortaya çıktı. İkili, tam bir yıl boyunca düzenli olarak çalıştı. Kılıç, ringde boksun detaylarını ve kurallarını tek tek Ulusoy'a anlattı.
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