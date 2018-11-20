Gurbet zirvesi

İngiliz devi Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, önceki gün evinde şarkıcı İsmail YK'yı ağırladı. 'Seviyorum her şeyim sensin, vazgeçemem beni sen bilirsin, seviyorum neden mi dersin, senden başka sevilecek biri mi var?' adlı şarkıyı İsmali YK'ya çaldırdı.
ÖZİL AJANS...
O anları da sosyal medya hesabından yayınladı. Önümüzdeki aylarda evleneceği Amine Gülşe'ye şarkı ile jest yaptı. Sonra da ünlü şarkıcıyla çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabında paylaştı. İsmail YK misafirperverliğinden ötürü Özil'e teşekkür etti. Öte yandan Mesut Özil'in yakın bir tarihte prodüksiyon ve müzik şirketi kuracağı iddia edildi. Bu konudaki ilk çalışmalara Türkiye'de başlayacağı sonrasında ise Almanya ve İngiltere'de de birer ofis açacağı söylendi.
ÖZİL AJANS...
O anları da sosyal medya hesabından yayınladı. Önümüzdeki aylarda evleneceği Amine Gülşe'ye şarkı ile jest yaptı. Sonra da ünlü şarkıcıyla çektirdiği fotoğrafları Instagram hesabında paylaştı. İsmail YK misafirperverliğinden ötürü Özil'e teşekkür etti. Öte yandan Mesut Özil'in yakın bir tarihte prodüksiyon ve müzik şirketi kuracağı iddia edildi. Bu konudaki ilk çalışmalara Türkiye'de başlayacağı sonrasında ise Almanya ve İngiltere'de de birer ofis açacağı söylendi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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