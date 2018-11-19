Renkli pro'fil'

İşadamı Sadettin Saran'ın eski diş hekimi eşi Emek Külür, birkaç gün önce tatil için Güney Asla ülkesi Hindistan'a gitti. 1.5 milyar nüfuslu ülkeyi karış karış gezmeyi planlayan Külür, önceki gün ulusal doğa parkını gezdi. Burada gördüğü yabani hayvanları yakından görüntüledi.







MAYMUN BESLEDİ

Daha sonra da daldan dala atlayan bir maymunu beslemeyi denedi. O anları da videoya çektirip, Istagram hesabına yükledi. Emek Külür'ün sıra dışı ve eğlenceli tatilinden yaptığı paylaşımlar, takipçilerinin yüzünü gülümsetti.



