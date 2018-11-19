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  • 19.11.2018
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Renkli pro'fil'

Sadettin Saran'ın eski eşi Emel Külür, tatil için ’a gitti. Burada çektirdiği renkli kareleri sosyal medya hesabına yükledi. Takipçilerinin yüzünü gülümsetti

Renkli profil

İşadamı Sadettin Saran'ın eski diş hekimi eşi , birkaç gün önce tatil için Güney Asla ülkesi 'a gitti. 1.5 milyar nüfuslu ülkeyi karış karış gezmeyi planlayan Külür, önceki gün ulusal doğa parkını gezdi. Burada gördüğü yabani hayvanları yakından görüntüledi.



MAYMUN BESLEDİ
Daha sonra da daldan dala atlayan bir u beslemeyi denedi. O anları da videoya çektirip, Istagram hesabına yükledi. Emek Külür'ün sıra dışı ve eğlenceli tatilinden yaptığı paylaşımlar, takipçilerinin yüzünü gülümsetti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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