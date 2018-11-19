Davete gelin





Cemiyetin ünlüleri önceki akşam Çırağan Sarayı'ndaki bir davette buluştu. Semiramis Pekkan, geceye Hint işadamı sevgilisi Gulu Lalvani'den olan oğlu Zoran Lalvani ile katıldı. İkiliye, Lalvani'nin sevgilisi Menchy'nin de eşlik etmesi "Gelin-kaynana davette" dedirtti.



ARALARINDAN SU SIZMIYOR

Müstakbel geliniyle daha önce yurt dışı tatiline de çıkan Pekkan, oğlunun sevgilisiyle gecede böyle mutluluk pozları verdi.